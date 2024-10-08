Son dakika | Recai Kutan son yolculuğuna uğurlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katıldı

08 Ekim 2024 13:18 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 13:37

Son dakika haberi: Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı olan Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan Kutan'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Recai Kutan Saadet Partisi ve Fazilet Partisi'nin genel başkanlığını yaptı

Recai Kutan Saadet Partisi ve Fazilet Partisi'nin genel başkanlığını yaptı

Son dakika haberine göre Saadet Partisi​ Kurucu Genel Başkanı olan Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti​. Son yolculuğuna uğurlanan Kutan'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ da katıldı.

Ayrıntılar geliyor...

RECAİ KUTAN KİMDİR?

Mehmet Recai Kutan, 5 Nisan 1930'da Malatya'da doğru. Necmettin Erbakan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından ve Millî Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden biriydi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden 1952 yılında mezun oldu. 1952-1969 yılları arasında Devlet Su İşleri'nde çalıştı. 1969'da Türk Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi'ni kurdu. 1974-1980 yılları arasında MSP Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle siyasi çalışmaların içerisinde oldu.

1977 seçimlerinde, Millî Selamet Partisi'nden Malatya milletvekili, 1977 koalisyon hükûmetinde imar ve iskân bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 9,5 ay hapis yattı.

1983'ten sonra kurulan Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı oldu ve Refah Partisi'nin Malatya milletvekili olarak meclise girdi. 1996-1997 yılları arasında 54. Hükümet'te enerji ve tabii kaynaklar bakanı olarak görev yaptı.

Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından yeni kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. 1999 genel seçimleri sonucu Meclis'e girdi. Rahşan Affı'na destek verdi, 21 Aralık 2000'de yapılan oylamada kabul oyu verdi.

Fazilet Partisi'nin de kapatılmasıyla, 2001 yılında Saadet Partisi'nin kurucuları arasında bulundu ve kurucu genel başkanlık görevini üstlendi. Sürdürdüğü genel başkanlık görevini, 11 Mayıs 2003 tarihinde yapılan 1. Olağan Kongrede Necmettin Erbakan'a devretti ancak, 29 Aralık 2003'te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Necmettin Erbakan'ın kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle görevlerinden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Erbakan, 30 Ocak 2004'te parti üyeliğinden ve genel başkanlıktan istifa etti.

Bu tarihten itibaren Recai Kutan, genel başkanlık görevini vekaleten yürütmeye başladı. Kutan, 8 Nisan 2006'da yapılan 2. Olağan Kongre'de, genel başkanlık görevini bu sefer seçimle üstlendi. 2007 genel seçimlerinden sonra genel başkanlık görevini, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Kongrede Numan Kurtulmuş'a devretti.

Recai Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişâre Kurulunda üyeliğinin yanısıra, yine kurucuları arasında yer aldığı Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin genel başkanlığını da yürütüyordu.