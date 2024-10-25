Son dakika | Sakarya'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 22:49 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 22:52
Son dakika haber: Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.4 kilometre altında gerçekleşti.
Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son bilgilere göre, Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7.4 kilometre altında ve saat 22.21'de gerçekleşti.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER
Kaynak: tgrthaber.com