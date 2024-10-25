Son dakika | Sakarya'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

25 Ekim 2024 22:49 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 22:52

Son dakika haber: Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.4 kilometre altında gerçekleşti.

Tokat fay üstünde olan ilçeler ve deprem riski haritası

Tokat fay üstünde olan ilçeler ve deprem riski haritası

Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi​'nin geçtiği son bilgilere göre, Sakarya​'nın Karapürçek ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Deprem yerin 7.4 kilometre altında ve saat 22.21'de gerçekleşti.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD​ SON DEPREMLER