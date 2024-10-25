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Son dakika | Sakarya'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 22:49 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 22:52
Son dakika | Sakarya&#039;da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

Son dakika haber: Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.4 kilometre altında gerçekleşti. 

Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi​'nin geçtiği son bilgilere göre, Sakarya​'nın Karapürçek ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. 

Deprem yerin 7.4 kilometre altında ve saat 22.21'de gerçekleşti. 

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD​ SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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