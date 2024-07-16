Son dakika | Samsun'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli açıklama yaptı

16 Temmuz 2024 13:50 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 14:03

Son dakika haberine göre Samsun'da deprem paniği yaşandı. Depremle ilgili AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun Tekkeköy'de saat 13.28'de meydana gelen depremin 3,4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin derinliği ise 7,26 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Çarşamba ilçesi olarak duyurdu. Depremin 3,3 büyüklüğünde, derinliğinin ise 5 kilometre olduğu belirtildi.

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