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 | Özge Sönmez

Son dakika | Sanatçı Ercan Saatçi gözaltına alındı

Son dakika: Sanatçı Ercan Saatçi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi konserlerine ilişkin gözaltına alındığı öğrenildi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 08:23
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 09:27

Alınan son dakika bilgilerine göre, sanatçı Ercan Saatçi Kültür A.Ş.'deki 3 ihaleyi almasıyla ilgili olarak bu sabah gözaltına alındı.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

Ercan Saatçi 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu'nda yaptığı esnada mandolin, akordeon ve Türk Halk oyunları dersleri almaya başladı. Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde yaparken bir süre Sabri Süha Ansen'den keman dersleri aldı. Okulun müzik grubunu kurdu ve çeşitli liselerarası müzik yarışmalarına katıldı. 1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adında bir grup kurdu. Bu grupta katıldığı yarışmalarda çeşitli ödüller aldı.

1988 yılında lisedeki okul arkadaşı olan Yavuz Çetin ile yaptıkları "I Will Cry" adlı şarkı ile Hey dergisinin yarışmasını kazandı. 1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken TRT Eurovision finallerine katılmaya hak kazandı. Yine aynı yıl İTÜ kampüslerinde yapılan üniversiteler arası müzik yarışmasında "Her Name Is N.G." isimli şarkısı ile kazandı.

1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması'nda Özdemir Erdoğan birinci olurken Saatçi üçüncü oldu.Aynı yarışmanın dönüşünde İzel-Çelik-Ercan grubu kuruldu. 1990 yılında Grup Vitamin adında bir grup kurdu ve bu grupla 2 albüm yaptı. Bir birincilik ve bir de ikincilik kazandı, dört kez Hürriyet Altın Kelebek ödülü, iki kez Hey Dergisi ödülü ve ayrıca birçok kez birçok TV ve radyonun seçtiği yılın şarkısı, yılın şarkı sözü ve yılın grubu ödülünü aldı. 2003-2004 yılları arasında Popstar ve Türkstar; 2006 yılında Star Avı, 2008 yılında da Alaturka Solist yarışmalarında İnci Çayırlı, Ahmet Özhan ve Hülya Avşar ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır. 2007 yılında kendisiyle yapılan anlaşmanın sonucunda General Mobile telefonların zil seslerini bestelemiştir. Eşi Gülümsün Özkök'ten 14 Ekim 2009 günü boşanan Ercan Saatçi, iki çocuk babasıdır.

2020 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan daha sonra, YouTube'a transfer olan ve 2022-2023 yılları arasında ise kendi evinde yapıp sunduğu Çok Akustik adlı programda ünlü konuklarla şarkı söyleyip sunmuştur.

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