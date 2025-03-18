Siyasi partilerden Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması iptal edildi. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ''Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir.'' denildi. Diploma iptali sonrası siyasi isimlerden art arda tepkiler geldi.

''ADALETİ BİR KEZ DAHA YOK ETTİNİZ''

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adaleti bir kez daha yok ettiniz… Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez!" dedi.



MUHARREM İNCE'DEN TEPKİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından "Diploma değil, hukuk devleti iptal oldu!" açıklamasını yaptı.



CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise şu açıklamayı yaptı:

Bu memlekette çok hukuksuzluk gördük ama bu kadarına da pes artık! Yargıyı araçsallaştırarak rakibi diskalifiye etme çabası acziyetten başka bir şey değildir. Vicdan/ahlak sahibi herkes ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer bu hukuk dışı kararın karşısında, haksızlığa uğrayan Ekrem İmamoğlu’nun yanında olacaktır…

TANJU ÖZCAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Diploma kararına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da tepki gösterdi. Tanju Özcan, Haksız ve hukuksuz bir şekilde Sayın @ekrem_imamoglu‘nun 35 yıllık diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü şiddetle kınıyorum. Talimatla alınan bu kararın idari yargıdan döneceğine adım gibi eminim. Bir rektörlük koltuğu uğruna akademik unvanı olanların böylesine bir günaha ortak olması akıl almaz bir olaydır. Bu kararı aldıran üst akıl pişman olacaktır. Bu karara karşı birazcık bile olsa ülkesini seven, demokrasiye inanmış her kesimden vatandaşımızı amasız ve fakatsız Ekrem Başkan’ı daha çok desteklemeye davet ediyorum.

''BU BİR SİVİL DARBEDİR''

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi. Başarır, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu bir sivil darbedir! Bu ülkede artık hiçbir vatandaşımızın malı, hukuku ve canı güvende değildir! Bir sabah şafak operasyonlarıyla gözaltına alınabilir, tapularınıza ve diplomalarınıza el konulabilir! Bu hukuksuz karara karşı 86 milyon birlikte direnmeliyiz! Bu kararı tanımıyoruz! Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız!

DEM PARTİ

İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'ndan tepki geldi. Hatimoğulları, "Bu kararın hukuki değil, siyasi bir karar olduğu gün gibi ortadadır. Demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir" dedi. Bakırhan ise, "Yargı kıskacı altında demokratik hakların gasp edilmesi kabul edilemez. Çağrımız, demokrasiyi hedef alan bu tür müdahalelerin derhal son bulmasıdır" ifadelerini kullandı.



İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BUĞRA KAVUNCU

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün üniversite diploması, yarın tapu, her türlü resmi belge! Bu millet size bu ülkenin ayarlarıyla, hukuk sistemiyle bu kadar rahat oynama hakkını vermedi. TBMM'de, AK Parti sıralarından bu hukuksuzluğu sevinç çığlığı ve kahkahalarla alkışlayanlar oldu. Nasıl bir zihniyete sahip olduklarını gösterdiler, yazıklar olsun. Seçme ve seçilme hakkına yönelik alınan bu karar siyasi ve hukuki bir darbedir" dedi.



DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kararla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Babacan, "Ülkem adına çok üzgünüm, kızgınım. Siyaseti, idare ve yargı gücü ile dizayn etmenin en bariz örneklerinden birini daha yaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal kararı, idare hukukunun, hukuk ve işlem güvenliğinin temel ilkeleri yok sayılarak alınmış bir karardır. Dünün mazlumlarının, maruz kaldıkları muamelelerin benzerlerini, muktedir olduklarında başkalarına katbekat uygulamaları ibretliktir. Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu hatalı karardan derhal dönülmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Mansur Yavaş kararın ardından şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Sn. Ekrem İmamoğlu’nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir. Hatırlatmak gerekir ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, partimizin cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisine anayasal olarak sahip TBMM Grubumuzun büyük çoğunluğunun verdiği imzalarla; Parti Meclisimizin Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için yöntem olarak öngördüğü ön seçime katılma hakkı elde etmiştir. Demokrasiye uygun olmayan bir biçimde rakipleri devreden çıkarmak öncelikli olarak Türkiye’ye ve on yıllarca yıl kurumsallaştırmaya çalıştığı demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülüktür.

ADAYLIK KARARI

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali; Hukuki istikrar, hukuk devleti ilkelerine aykırıdır. Buna izin vermek bu ülkeye ve demokrasisine yapılan en büyük ihanettir. İstanbul Üniversitesi’nin bugün verdiği karara karşı tüm hukuki sürecin işletileceğini ve Genel Merkezimiz öncülüğünde Anayasa’yı yok sayan, hukuku ayaklar altına alan bu karara karşı gereken adımların atılacağını herkesin bilmesini isteriz. İmamoğlu’nun hukuk ve demokrasi dışı bir zorlama ile adaylık hakkının elinden alınmasına sessiz kalacağımızı ya da bundan hoşlanacağımızı kimse düşünmesin. Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum. Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim “Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim” kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar ASKIYA alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum.