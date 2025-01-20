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Son dakika | Şanlıurfa'da deprem: Kandilli ilk verileri açıkladı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
20 Ocak 2025 16:19 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:20
Son dakika | Şanlıurfa&#039;da deprem: Kandilli ilk verileri açıkladı

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, Şanlıurfa'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberine göre, Şanlıurfa​'nın Açıkyazı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. Yaşanan sarsıntının ardından olumsuz herhangi bir ihbar alınmadığı bildirildi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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