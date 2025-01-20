Son dakika | Şanlıurfa'da deprem: Kandilli ilk verileri açıkladı

20 Ocak 2025 16:19 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:20

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, Şanlıurfa'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Naci Görür bölge ismi vererek uyardı! ‘250 yılda bir deprem üreten fay için süre bitti’

Naci Görür bölge ismi vererek uyardı! ‘250 yılda bir deprem üreten fay için süre bitti’

Son dakika haberine göre, Şanlıurfa​'nın Açıkyazı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. Yaşanan sarsıntının ardından olumsuz herhangi bir ihbar alınmadığı bildirildi.