Son dakika | Şanlıurfa'da deprem: Kandilli ilk verileri açıkladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
20 Ocak 2025 16:19 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:20
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, Şanlıurfa'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, Şanlıurfa'nın Açıkyazı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. Yaşanan sarsıntının ardından olumsuz herhangi bir ihbar alınmadığı bildirildi.
Kaynak: Tgrthaber.com