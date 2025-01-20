Son dakika | Sivas'ta korkutan deprem: Çevre iller de sallandı

20 Ocak 2025 08:39 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 08:45

Son dakika: AFAD'tan alınan son verilere göre, Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerinden de hissedildi.

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Son dakika haberine göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7 kilometre olarak kaydetti. Büyük paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

Kandilli Rasathanesi ise 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı. Saat 08:30'da yaşanan deprem ile ilgili olumsuz bir ihbar kaydedilmedi.