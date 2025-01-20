Son dakika | Sivas'ta korkutan deprem: Çevre iller de sallandı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
20 Ocak 2025 08:39 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 08:45
Son dakika: AFAD'tan alınan son verilere göre, Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerinden de hissedildi.
Son dakika haberine göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7 kilometre olarak kaydetti. Büyük paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.
OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI
Kandilli Rasathanesi ise 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı. Saat 08:30'da yaşanan deprem ile ilgili olumsuz bir ihbar kaydedilmedi.
Kaynak: Tgrthaber.com