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 | Murat Makas

Son dakika | Sarallar çetesinin kilit ismi, Türkiye'ye girdiği sıralarda yakalandı

Son dakika haberi: ''Sarallar Çetesi'' suç örgütünün yurt dışında firari kilit ismi Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 17:29

Kamuoyunda "Sarallar Çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütünün kilit isimlerinden yurt dışında firari durumda olduğu anlaşılan Ali U.U., Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

Son dakika | Sarallar çetesinin kilit ismi, Türkiye'ye girdiği sıralarda yakalandı

ÇOK SAYIDA ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

Çıkar amaçlı suç ağına yönelik son operasyon 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan eş zamanlı baskınlarda, "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurmak Yönetmek ve Üye Olmak", "Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Tehdit", "Kasten Yaralama", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarına karışan çok sayıda çete ferdi yakalanmıştı.

YURDA GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI

Liderliğini İlyas (Alaattin) Saral’ın yaptığı söz konusu suç teşkilatına bağlı faaliyet gösteren Ali U.U., o tarihte düzenlenen son operasyonda firari olarak aranıyordu. Silahlı çetenin firari sanıklarından Ali U.U., İstanbul Atatürk Havalimanından yurda giriş yaptığı esnada organize polisi tarafından gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli Ali U.U., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlı hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yurt dışında olduğu anlaşılan Ali U.U. hakkında yakalama kararı çıkartılmış ve yargılanması için dava açılmıştı.

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