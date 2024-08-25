Son dakika | SİHA ve Jetler, teröristleri inlerinde vurdu: Irak'ta 11 PKK'lı öldürüldü

25 Ağustos 2024 11:51 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 11:59

Kahraman Mehmetçik'in yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verdiği mücadele devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildiğini duyurdu. MSB, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

"ÖNGÖRÜLEMEZ, ALIŞILMADIK, SÜRATLİ VE SÜREKLİ!"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"