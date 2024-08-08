Son dakika | Şırnak'tan acı haber: Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz şehit oldu
Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz daha bir ay önce atandığı Şırnak'ta şehit oldu. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesine acı haber verildi.
Şırnak'ta Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu rahatsızlanarak şehit oldu.
Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), Şırnak'ta yürüttüğü görevi sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.
Yanında bulunan silah arkadaşları tarafından hemen müdahale edilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Kalaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede şehit oldu.
İZNİK'TEN ŞIRNAK'A TAYİNİ ÇIKMIŞTI
Kalaz, Şırnak'ta yapılacak olan törenin ardından, yarın memleketi Safranbolu Aşağıçiftlik köyüne gönderilecek.
Kalaz'ın İznik'te görev yaparken 1 ay önce Şırnak'a tayin olduğu öğrenildi.
SAFRANBOLU'DAKİ AİLEYE ACI HABER GİTTİ
Kalaz'ın şehadet haberini Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesine Kaymakam Şaban Arda Yazıcı bildirdi.
Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, komşuları aileye taziyelerini iletti.
Öte yandan bekar olduğu öğrenilen şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.
Bakan Yerlikaya acı haberi sosyal medya hesabı X'ten duyurdu: