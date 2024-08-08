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Son dakika | Şırnak'tan acı haber: Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz şehit oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ağustos 2024 18:02 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 18:13
Son dakika | Şırnak&#039;tan acı haber: Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz şehit oldu

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz daha bir ay önce atandığı Şırnak'ta şehit oldu. Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Şırnak'ta Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, görevi başında geçirdiği kalp krizi  sonucu rahatsızlanarak şehit oldu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), Şırnak'ta yürüttüğü görevi sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.  

Yanında bulunan silah arkadaşları tarafından hemen müdahale edilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Kalaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede şehit oldu.

Son dakika | Şırnak'tan acı haber: Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz şehit oldu - 1. Resim

İZNİK'TEN ŞIRNAK'A TAYİNİ ÇIKMIŞTI

Kalaz, Şırnak'ta yapılacak olan törenin ardından, yarın memleketi Safranbolu Aşağıçiftlik köyüne gönderilecek.
Kalaz'ın İznik'te görev yaparken 1 ay önce Şırnak'a tayin olduğu öğrenildi.

SAFRANBOLU'DAKİ AİLEYE ACI HABER GİTTİ

Kalaz'ın şehadet haberini Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesine Kaymakam Şaban Arda Yazıcı bildirdi.
Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, komşuları aileye taziyelerini iletti.
Öte yandan bekar olduğu öğrenilen şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Son dakika | Şırnak'tan acı haber: Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz şehit oldu - 2. Resim

Bakan Yerlikaya acı haberi sosyal medya hesabı X'ten duyurdu:

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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