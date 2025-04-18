Son dakika | Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’da hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde aort damarında yırtılma tespit edilen Önder, acil olarak ameliyata alınarak 12 saat süren zorlu bir operasyon ardından yoğun bakıma alındı.

'HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'

Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yeni bir açıklama geldi.

Önderin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Hastamız Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflomasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Detaylar geliyor...