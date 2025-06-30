Son dakika | Sivas'ta deprem oldu: AFAD verileri açıkladı

Son dakika haberine göre Sivas Divriği gece yarısı depremle sallandı. AFAD yaşanan sarsıntının ardından ilk verileri açıkladı.

AFAD verilerine göre Sivas'ta gece yarısı deprem meydana geldi. Saat 02.33'te kayıtlara geçen sarsıntının büyüklüğü 3,0 olarak açıklandı. Divriği merkezli depremin derinliği 7.0 kilometre olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise 3,2 büyüklüğünde olarak duyurduğu depremin merkez üssünü Yünören olarak işaretledi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1939471952718049768