Son Dakika | Süleyman Şah türbesi yeniden asıl sahibinde! SMO ve YPG arasındaki anlaşma maddeleri ortaya çıktı
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kuzeyde terör grupları da süpürülmeye başlandı. Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) yürüttüğü Özgürlük Şafağı Operasyon Odası ile PKK/YPG arasında varılan 4 günlük ateşkes anlaşmasında hem tarihi hem de stratejik açıdan önemli kararlar dikkat çekti.. Karar kapsamında Süleyman Şah Türbesi maddesi de yer aldı. İşte anlaşmanın detayları...
Suriye Milli Ordusu’nun (ŞMO) yürüttüğü Özgürlük Şafağı Operasyon Odası ile PKK/YPG arasında sağlanan 4 günlük ateşkes anlaşması kapsamında kritik kararlar alındı. Anlaşma, bölgede güvenliğin artması ve sivil hizmetlerin yeniden başlatılması amacıyla önemli adımları içeriyor.
ANLAŞMANIN MADDELERİ:
-Münbiç ve Kırsalı Boşaltılacak: PKK/YPG’li teröristler ve aileleri, Münbiç şehrindeki ve kırsalındaki tüm mevzilerinden çekilecek.
-Karakozak ve Süleyman Şah Türbesi Çevresi Boşaltılacak: PKK/YPG unsurları, Karakozak köyü ve Süleyman Şah Türbesi etrafındaki tüm kontrolü terk edecek ve bölge Suriye Milli Ordusu’na devredilecek.
-Elektrik Hizmetleri Yeniden Aktif Edilecek: Tışrin Barajı’ndan çekilme sonrası, elektrik hizmetleri uluslararası çalışanların gözetiminde yeniden sağlanacak. Tarafların baraj çevresinden çekilmesiyle elektrik üretimine devam edilecek.
-Tışrin Barajı Sivil Otoritelere Devredilecek: Tışrin Barajı’ndan hem PKK/YPG hem de diğer silahlı gruplar çekilecek. Barajın idaresi sivil otoritelere bırakılacak.