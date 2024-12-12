Son Dakika | Süleyman Şah türbesi yeniden asıl sahibinde! SMO ve YPG arasındaki anlaşma maddeleri ortaya çıktı

12 Aralık 2024 19:14 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 19:48

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kuzeyde terör grupları da süpürülmeye başlandı. Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) yürüttüğü Özgürlük Şafağı Operasyon Odası ile PKK/YPG arasında varılan 4 günlük ateşkes anlaşmasında hem tarihi hem de stratejik açıdan önemli kararlar dikkat çekti.. Karar kapsamında Süleyman Şah Türbesi maddesi de yer aldı. İşte anlaşmanın detayları...

Suriye​ Milli Ordusu’nun (ŞMO) yürüttüğü Özgürlük Şafağı Operasyon Odası ile PKK/YPG arasında sağlanan 4 günlük ateşkes anlaşması kapsamında kritik kararlar alındı. Anlaşma, bölgede güvenliğin artması ve sivil hizmetlerin yeniden başlatılması amacıyla önemli adımları içeriyor.

ANLAŞMANIN MADDELERİ:

-Münbiç ve Kırsalı Boşaltılacak: PKK/YPG’li teröristler ve aileleri, Münbiç şehrindeki ve kırsalındaki tüm mevzilerinden çekilecek.

-Karakozak ve Süleyman Şah Türbesi Çevresi Boşaltılacak: PKK/YPG unsurları, Karakozak köyü ve Süleyman Şah Türbesi etrafındaki tüm kontrolü terk edecek ve bölge Suriye Milli Ordusu’na devredilecek.

-Elektrik Hizmetleri Yeniden Aktif Edilecek: Tışrin Barajı’ndan çekilme sonrası, elektrik hizmetleri uluslararası çalışanların gözetiminde yeniden sağlanacak. Tarafların baraj çevresinden çekilmesiyle elektrik üretimine devam edilecek.

-Tışrin Barajı Sivil Otoritelere Devredilecek: Tışrin Barajı’ndan hem PKK/YPG hem de diğer silahlı gruplar çekilecek. Barajın idaresi sivil otoritelere bırakılacak.