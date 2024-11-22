Son dakika | Suriye'de PKK'ya ağır darbe: 5 terörist öldürüldü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Kasım 2024 11:50 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:55
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Eli kanlı terör örgütlerine yönelik yurt içinde ve yurt dışında peş peşe operasyonlar düzenleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
"MEHMETÇİK, KAHRAMANCA VE FEDAKARCA MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK!""
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleyi sürdürecek!"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı