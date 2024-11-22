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Son dakika | Suriye'de PKK'ya ağır darbe: 5 terörist öldürüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Kasım 2024 11:50 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:55

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Eli kanlı terör örgütlerine yönelik yurt içinde ve yurt dışında peş peşe operasyonlar düzenleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK​'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu. 

Son dakika | Suriye'de PKK'ya ağır darbe: 5 terörist öldürüldü - 1. Resim

"MEHMETÇİK, KAHRAMANCA VE FEDAKARCA MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEK!""

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleyi sürdürecek!"

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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