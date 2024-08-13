Son dakika | Suriye'de PKK'ya darbe: Fırat Kalkanı'nda 2 terörist öldürüldü

13 Ağustos 2024 14:50 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:06

ABD'li albay itiraf etti! Türkiye'ye saldırması için PKK'yı hazırlıyorlar

ABD'li albay itiraf etti! Türkiye'ye saldırması için PKK'yı hazırlıyorlar

Son dakika | PKK'ya son zamanların en büyük darbesi! 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | PKK'ya son zamanların en büyük darbesi! 17 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Korkudan inlerine saklanan teröristler, düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.

PKK'YA BİR DARBE DAHA!

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."