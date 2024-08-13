Son dakika | Suriye'de PKK'ya darbe: Fırat Kalkanı'nda 2 terörist öldürüldü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 14:50 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:06
Son dakika haberi: Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Korkudan inlerine saklanan teröristler, düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.
PKK'YA BİR DARBE DAHA!
Eli kanlı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Kaynak: tgrthaber.com