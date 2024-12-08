Son dakika: Suriye'deki çatışmalardan Türkiye'ye mermi yağdı! Bir kadın başından vuruldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

08 Aralık 2024 22:30 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 23:10

Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında yorgun mermiler Türkiye tarafına isabet etti. Mermilerden birinin bir kadının başına isabet ettiği öğrenildi.Talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. Ayrıca yorgun mermilerin araçlara da isabet ettiği öğrenildi.