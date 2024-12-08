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Son dakika: Suriye'deki çatışmalardan Türkiye'ye mermi yağdı! Bir kadın başından vuruldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Aralık 2024 22:30 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 23:10
Son dakika: Suriye&#039;deki çatışmalardan Türkiye&#039;ye mermi yağdı! Bir kadın başından vuruldu

Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında yorgun mermiler Türkiye tarafına isabet etti. Mermilerden birinin bir kadının başına isabet ettiği öğrenildi.Talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. Ayrıca yorgun mermilerin araçlara da isabet ettiği öğrenildi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgesinde çatışma sırasında gelen mermilerin Türkiye tarafına düştüğü öğrenildi. Nusaybin ilçesine gelen mermiler iki kişiye isabet etti. Ayrıca ilk gelen bilgilere göre olayda, mermilerin farklı noktalardaki araçlara zarar verdiği bildirildi.

Son dakika: Suriye'deki çatışmalardan Türkiye'ye mermi yağdı! Bir kadın başından vuruldu - 1. Resim

BİR KADININ BAŞINA İSABET ETTİ

Suriye yönünden geldiği tahmin edilen yorgun bir mermi, Mardinhaber sitesinin haberine göre  bir kadının başına isabet etti. Yaralı kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Hastanede yapılan başarılı bir ameliyatla mermi çıkarılırken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayda 21 yaşında bir gencin de yaralandığı öğrenildi.

Son dakika: Suriye'deki çatışmalardan Türkiye'ye mermi yağdı! Bir kadın başından vuruldu - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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