Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama geldi! İşte siyasetçilerden yorumlar

08 Aralık 2024 18:51 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 00:08

CHP'den Suriye'de Beşar Esad döneminin sona ermesiyle ilk açıklama geldi. Parti lideri Özgür Özel, Irak ve Libya'daki hataların tekrarlanmamasını vurgulayarak demokratik bir rejim kurulması için çağrı yaptı.

Suriye'de yeni anayasa için 6 ay, geçiş süreci için 18 ay önerisi: Halk kendi liderini seçmeli

Suriye'de yeni anayasa için 6 ay, geçiş süreci için 18 ay önerisi: Halk kendi liderini seçmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şam'a muhaliflerin girmesiyle Beşar Esad rejiminin son bulmasının ardından sessizliğini bozdu. Özel sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, CHP'nin tavrının demokrasi, barış ve istikrardan yana olduğunu ifade etti.

Özel'in ilk açıklamaları şu şekilde:

"Suriye’yi yıllardır otoriterlikle yöneten Esad rejimi, bugün itibarıyla son buldu. Şimdi Suriye’de tüm Suriyelileri temsil eden bir geçiş hükümeti kurulması elzemdir. Cumhuriyet Halk Partisi, Suriye’nin toprak bütünlüğünden, Suriye’de demokrasi, barış ve istikrar ortamından yanadır. Bizim Suriye’ye dair önceliğimiz, yurttaşlarımızın güvenliği ve huzurudur. Yıllardır Türkiye’de çeşitli statülerle bulunan Suriyelilerin evlerine dönüşlerini mümkün kılabilecek kapsamlı bir program derhal ortaya konulmalıdır. Suriye'nin tüm dostlarını, Irak'ta ve Libya'daki hataların tekrarlanmaması adına, tüm Suriyelileri temsil edecek bir geçiş hükümetinin, ardından insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimin kurulmasına destek vermeye çağırıyoruz."

ÖMER ÇELİK'TEN CHP'YE ELEŞTİRİ: "KENDİ PARTİLERİNİ ANLAMAYANLAR SURİYE'Yİ NASIL ANLASIN?"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunurken CHP’ye yönelik eleştirilerde bulundu. Çelik, “Suriye’deki denklemin değişmesine rağmen CHP’nin yıllardır gelişmeleri doğru analiz edemediğine” dikkat çekerek, "Bana biri sordu: ‘Cumhuriyet Halk Partisi, Suriye'deki olayları neden anlamakta bu kadar aciz?’ Dedim ki, kendi partilerinde ne olup bittiğini anlamayanlar, Suriye’yi ve bölgeyi nasıl anlasınlar?" ifadelerini kullandı.

Çelik, Suriye’deki Baas rejiminin devrilmesine ilişkin değerlendirmesinde, AK Parti’nin başından beri Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve milli egemenliğine vurgu yaptığını belirtti. "Suriye Suriyelilerindir" anlayışını savunduklarını söyleyen Çelik, “Buraya dış güçlerin müdahale etmemesi gerektiğini söyledik. Aynı zamanda, Suriye’de dış dayatmalar kadar terör örgütlerinin varlığına da karşı çıktık” dedi.

Çelik, Türkiye’nin Suriye politikalarında istikrar, barış ve milli egemenlik vurgusunun her zaman öncelikli olduğunu ifade etti.

ÜMİT ÖZDAĞ: "ESAD GİTMEDEN SURİYELİLERİ GÖNDEREMEYİZ BAHANESİ KALKTI"

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ "Artık ama Esad gitmeden Suriyelileri gönderemeyiz bahanesi ortadan kalkmıştır." ifadesini kullandı. Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "HTŞ, ani bir saldırıyla Şam’a kadar neredeyse savaşmadan ilerledi. Erdoğan, ‘Kazasız belasız bir Şam’a varsalar’ dedi. Bunun bir savaş olmadığını bundan daha iyi kimse açıklayamazdı. HTŞ’nin saldırısı eğer AKP’nin bilgisi dışındaysa burnunuzun dibinde neyin olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Saldırısı bilginiz dahilindeyse Amerika ve İsrail ile ortak operasyon yapıyorsunuz demektir. Demek Netanyahu ile aranız o kadar bozuk değilmiş. Saray rejimi ülkemizin öyle bir jeopolitik tuzağa düşmesine yol açmıştır ki Cumhuriyet tarihimizin ortaya yaşamsal kriz çıkartacak kadar ağır bir hatası olmuştur. Önümüzdeki dönemde ülkemiz, Erdoğan’ın Suriye’de yaptıklarının bedelini ne yazık ki ödeyecektir. Ama artık ‘Esad gitmeden Suriyelileri gönderemeyiz’ bahanesi ortadan kalkmıştır. Esad gitti"

CHP'YE TEPKİ: "ADAM 3 GÜNLÜK ÖNGÖRÜDE BULUNAMIYOR"

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Haluk İpek, Özgür Özel’in birkaç gün önceki “Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı” ifadelerini hatırlatarak, “Bugün Esad yönetimi kontrolü kaybetti. Adam 3 günlük öngörüde bile bulunamıyor” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı” yorumunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye halkı için yeni bir dönem başladığını ifade edip "Güvenli ve ekonomik olarak elverişli ortamın tesisi ile yıllardır vatanlarından uzak yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, güvenli ve gönüllü dönüşü de sağlanmış olacaktır." dedi.