Son dakika | TBMM'de seçim tamamlandı: RTÜK üyeleri belli oldu!

Son dakika haberi: TBMM Genel Kurulunda 3 RTÜK üyeliği için seçim yapıldı. Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday RTÜK üyesi seçildi...

Son dakika haberine göre, TBMM Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday seçildi.

416 MİLLETVEKİLİ OY KULLANDI

Genel Kurulda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından RTÜK'te AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı. Seçimde 416 milletvekili oy kullandı.

AK Parti kontenjanından aday gösterilen Hasan Davulcu 387 oyla, CHP kontenjanından aday gösterilen Tuncay Keser 339 oyla ve İYİ Parti kontenjanından aday gösterilen Ahmet Can Buğday 307 oyla RTÜK üyesi seçildi.

İKİNCİ KEZ SEÇİLDİLER

Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday ikinci kez RTÜK üyesi seçildi.