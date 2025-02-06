Son dakika | Teğmenler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı yüzünden mi atıldı? MSB'den iddialara sert tepki

06 Şubat 2025 12:00 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 12:09

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, kılıçlı yemin töreni sonrası başlatılan soruşturmanın ardından TSK'dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili iddialara sert tepki gösterdi. Disiplin cezası verilen teğmenlerin okudukları metin yüzünden ihraç edildiği iddialarını yalanlayan bakanlık kaynakları, "Teğmenlerin 'Mustafa Kemal’in askeriyiz' dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi TSK'ya atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir" dedi.

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen mezuniyet töreninde Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu teğmenlerin kılıç çatmasına yönelik başlatılan soruşturmada 5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi. Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı yüzünden atıldıkları iddialarını yalanlayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), alınan kararların okunan metinle ya da teğmenlerin sözleriyle hiçbir ilgisi olmadığını bildirdi. İspanya basınında Türkiye'nin ikinci el Eurofighter savaş uçağı alacağı yönünde çıkan haberlere cevap veren MSB kaynakları, TSK'nın Suriye'de 2 yeni askeri üs kuracağı iddialarına ilişkin de açıklama yaptı.

TEĞMENLERİN TSK'DAN İHRAÇ EDİLMESİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulları kararı ile TSK’dan ayırma cezası alan bazı teğmenlerle ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

“Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları ile Yüksek Disiplin Kurulu süreci büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir.

Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var: Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu olay toplumda gerçekler üzerinden değil bağlamından koparılarak algılar üzerinden tartışılmakta. Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar.

Teğmenlerin Mustafa Kemal’in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir.

Üstün disiplin anlayışı ile tüm dünyada temayüz eden ordumuzun; başarı çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir.”

TÜRKİYE’NİN SURİYE’DE YENİ ASKERİ ÜS KURACAĞI İDDİASI

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Suriye’ye iki yeni askeri üs kuracağına dair iddialar üzerine şunları söyledi:

“Türkiye olarak önceliğimiz, Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, Suriye’de istikrarın sağlanması ve terörist unsurların, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin engellenmesidir. Yeni Suriye hükümetinin, Suriye’nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bakanlığımızın fonksiyon alanına giren konularda kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildirdik.

Bu kapsamda; geçtiğimiz hafta bakanlığımızdan görevlendirilen bir heyet marifetiyle ilk temas toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her iki taraf da Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir.

Basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir. Bu tür konuları konuşmak için şu an çok erken. Yeni Suriye Hükümeti’nin talepleri doğrultusunda Suriye Ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır.”

TÜRKİYE'NİN 2. EL EUROFIGHTER ALACAĞI İDDİASI

Bakanlık kaynakları, İspanyol basınında çıkan ve alınacak 40 adet Eurofighter uçağının ilk 20 tanesinin ikinci el, diğer 20 tanesinin de yeni olacağına dair haberler üzerine şu bilgileri paylaştı:

“Hava Kuvvetlerimizin, harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Biz değişik kongürasyonlarda 40 uçaklık alımı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kombinasyonlar değişebilir, şuanda kesin bir şey yok. Görüşmeler sonucunda hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini açıklamıştık. Onlardan gelecek fiyat teklifini bekliyoruz. Bizim talebimiz, alınacak ilk uçakların yeni üretim olmasıdır. Ama bunun nasıl olacağı bize gelecek teklifle belirlenecek."

TÜRK KORVETİNİN EGE’DE KABLO DÖŞEME ÇALIŞMASINA MÜDAHALE ETTİĞİ İDDİASI

Türkiye’ye ait bir korvetin Girit Adası’nın 7 mil kuzeyinde deniz altına kablo döşeme çalışmalarına müdahale ettiğine yönelik basında çıkan haberler üzerine bakanlık kaynakları şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin hak ve menfaatlerini ihlal etmeye yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğini bugüne dek defalarca ortaya koymuştur. Hak ve menfaatlerimizin bulunduğu alanlarda Yunanistan’ın oldu-bitti şeklinde icra etmeye çalıştığı faaliyetlere geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerekli müdahaleyi yaparız. Bu kapsamda bu tür çalışmalar icra eden Yunanistan’a ait gemiler telsizle ikaz edilmektedir Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklarda barışçıl çözümü hedefleyen yapıcı bir yaklaşımın benimsenmesi herkesin faydasına olacaktır."

"FİLİSTİNLİLERİN GAZZE'DEN SÜRÜLMESİNE KARŞIYIZ"

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump Gazze planına da tepki gösterdi. Filistin halkının Ürdün ve Mısır'da inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gönderilmesi teklifine karşı çıkan bakanlık, şu açıklamayı yaptı:

"İsrail’in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararı, İsrail’in ateşkese ve barışa gölge düşüren başka bir uluslararası hukuk ihlalidir. İlhak politikalarıyla Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlayan İsrail, bu kararıyla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını da engellemektedir.

Filistin halkının Gazze’den sürülmesi, yerlerinden edilmesi veya başka ülkelere gönderilmesine de tamamen karşıyız. Uluslararası topluma; Filistin Devleti’nin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze’ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz."

SON BİR HAFTADA 43 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre son bir haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 321'e yükseldi. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarından kaçan 3 teröristin de Silopi'deki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Hudutlarda da güvenliği sağlamaya devam eden MSB, son bir haftada 4'ü terör örgütü üyesi olmak üzere 59 şahsın yakalandığını, yıl başından bu yana yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışanların sayısının 474'e yükseldiğini duyurdu.