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Son dakika | Teğmenler soruşturmasında tarih belli oldu! İhraçları talep edilmişti

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
24 Aralık 2024 11:47 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:57

Son dakika haberi: İhraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyasının görüşüleceği tarih belli oldu. Teğmenlere görüşme tarihi konusunda tebligat yapıldı. İşte detaylar...

Kara Harp Okulu'nda  30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atmıştı. Teğmenlerin kılıç çatma töreniyle ilgili hakkında önce tahkikat ardından soruşturma başlatılmıştı.

Son dakika | Teğmenler soruşturmasında tarih belli oldu! İhraçları talep edilmişti - 1. Resim

16 OCAK'TA GÖRÜŞÜLECEK

İhraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyasının 16 Ocak 2025, saat 14.00'te Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşüleceği belirtildi. Teğmenlere görüşme tarihine ilişkin tebligat yapıldığı ifade edildi.

Son dakika | Teğmenler soruşturmasında tarih belli oldu! İhraçları talep edilmişti - 2. Resim

ÜNİFORMALARIYLA İFADE VERECEKLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yapılan tebligatta, "Hakkınızda başlatılan Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi işleminize ilişkin durumunuzun görüşüleceği KKK'lığı Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı 16 Ocak 2025 saat 14.00'te yapılacaktır. Konuya ilişkin olarak; eğer sözlü ifade vermek istiyorsanız bu hususta dilekçe ile talepte bulunmanız gerekmektedir. Ayrıca belirtilen tarih, saat ve yerde bir numaralı günlük üniformayla hazır bulunmanız gerekmekte olup, avukatınız ile birlikte sözlü ifade verecekseniz avukat bilgisini bildirerek vekaletnamesini göndermeniz gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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