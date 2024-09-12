Son dakika | İstismara uğrayan Sıla bebeğin öldüğü iddia edilmişti! Bakanlıktan yalanlama geldi
Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Y. isimli bebeğin öldüğüne dair haberler çıkmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu iddialar yalanlandı. Sıla bebeğin entübe edildiği bildirildi.
Son dakika haberine göre; Tekirdağ'da istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Y. isimli bebeğin öldüğüne dair haberler yayıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu haberler yalanlandı.
ANNE DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Sıla Y.'nin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin daha emniyet müdürlüğündeki işlemleri bu sabah tamamlandı. Bebeğin annesi B.Y.'nin dini nikahlı eşi ile dün tutuklanan 18 yaşından küçük zanlılardan birinin babası olan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığı tarafından sorguya alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece korkunç olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 5'e yükselmiş oldu.
NE OLMUŞTU?
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Sıla Y. isimli bebek, gece rahatsızlandığı söylenerek yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan 2 yaşındaki bebek, buradan beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Ancak yapılan incelemelerde bebeğin cinsel istismara uğradığı tespit edilmişti.