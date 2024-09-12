Son dakika | İstismara uğrayan Sıla bebeğin öldüğü iddia edilmişti! Bakanlıktan yalanlama geldi

12 Eylül 2024 15:37 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:19

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Y. isimli bebeğin öldüğüne dair haberler çıkmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu iddialar yalanlandı. Sıla bebeğin entübe edildiği bildirildi.

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Son dakika haberine göre; Tekirdağ​'da istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Y. isimli bebeğin öldüğüne dair haberler yayıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu haberler yalanlandı.

ANNE DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Sıla Y.'nin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin daha emniyet müdürlüğündeki işlemleri bu sabah tamamlandı. Bebeğin annesi B.Y.'nin dini nikahlı eşi ile dün tutuklanan 18 yaşından küçük zanlılardan birinin babası olan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığı tarafından sorguya alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece korkunç olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 5'e yükselmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ​'ın Malkara​ ilçesinde, Sıla Y. isimli bebek, gece rahatsızlandığı söylenerek yakınları tarafından Malkara​ Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp​ izlerine rastlanan 2 yaşındaki bebek, buradan beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ​ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Ancak yapılan incelemelerde bebeğin cinsel istismara uğradığı tespit edilmişti.