Tekirdağ'da bebek istismarı ve şiddet olayında dehşet detaylar: Anne gizlemiş!

12 Eylül 2024 00:26 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 00:52

Tekirdağ'da iki yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve darp olayında korkunç detaylar ortaya çıktı. Annenin cinsel istismarla ilgili detayları bilmesine rağmen yetkili makamlardan gizlediği tespit edildi. Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün soruşturmadaki kan donduran detayları aktardı.

Türkiye Narin Güran cinayetini konuşurken Tekirdağ'da iki yaşındaki çocuğa şiddet ve cinsel istismar olayında mide bulandıran ayrıntılar ortaya çıkıyor. Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün, bebeğin cinsel istismara uğradığının kesinleştiğini ve annenin bunları bilmesine rağmen gizlemeye çalıştığı için tutuklandığını açıkladı.

BEBEĞİN DURUMU AĞIR

2 yaşındaki Sıla Y. isimli bebeğin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Avukat Gürcün olayda 5 şüpheli bulunduğunu açıkladı. Malkara'ya giderek Malkara Baro Temsilcisi Av. Ergün Vardar ile çeşitli ziyaretlerde bulunan Baro Başkanı Gürcün, şiddet olayının tüm hukuki süreçlerinde adaletin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.



ANNE VE İKİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK TUTUKLU

Baro Başkanı Gürcün, “Öncelikle olayın ortaya çıkma tarihi 8 Eylül ancak edindiğimiz bilgilere göre olay 5'inde gerçekleşmekte. Çocuğun durumunun ağırlaşması üzerine annenin çocuğu hastaneye götürdüğü ve burada bazı bulguların ortaya çıktığı. Savcılığa intikal eden bulguların ortaya çıktığı ve soruşturmanın bu aşamada derinleştiğini öğrendik. Bildiğiniz gibi şu an için 3 tutuklu bulunmakta soruşturmada. Bunlardan biri anne, ikisi de suça sürükleyen çocuk olarak nitelendirilen 18 yaşından küçük şüpheliler. Annenin tutuklanmasının asıl nedenlerinden bir tanesi suç delillerini gizlemesi, karartması ve suçu ihbar etmemesi önem arz etmekte. Onun dışında da aile yükümlüklerine aykırı davranış, bu suçlarla beraber işlenen bir diğer suç olarak karşımıza çıkmış. Annenin tutuklanma gerekçesi bu. İki tane SSÇ (suça sürüklenen çocuk) var."

BEBEĞE CİNSEL İSTİSMAR KESİNLEŞTİ

Raporlarla bebeğe cinsel istismar bulgularının kesinleştiğini söyleyen Gürcün "Dosyada bulunan Adli Tıp Kurumu'nun kati raporlarından da edindiğimiz bilgi ve gelen raporlar ne yazık ki 2 yaşındaki yavrumuza bir cinsel istismar vakasının ortaya çıktığını gösteriyor. Bu anlamda çok üzgünüz gerçekleşen bu vahim olay nedeniyle." dedi.

CİNSEL İSTİSMARI ANNE BİLDİRMEMİŞ!

Baro Başkanı Gürcün, annenin tutuklanma sebebi olarak istismara dair delillerin elinde olmasına rağmen gizlediği detaylarını şu şekilde aktardı:

“8 Eylül'de evladımız fenalaştıktan sonra alınan ifadesinde annenin suç delillerini gizlemesinden bahsettik. Burada çok önemli bazı detaylı bilgileri henüz soruşturmanın gizliliği nedeniyle sizlerle paylaşamıyoruz. Ancak cinsel istismarın ortaya çıktığına da delalet edecek deliller annenin eline geçmesine rağmen anne bunları ilgili makamlara bildirmeyerek bu suçun ortaya çıkmasını, ayın 5'inden 8'ine kadar ortaya çıkmasını gizlemiş bulunmakta. Bu nedenle anne tutuklandı. ATK'dan gelen raporda da ve ifadelerde de ortaya çıkan husus şu ki bu iki SSÇ'nin de ne yazık ki cinsel istismar vakası ile ilgili derinleşen bir şüphe var. Bu anlamda ifadeler de alınmış. Tekrar etmek gerekirse şu aşamada Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada 3 tutuklu bulunuyor. Annenin çok ayrıntılı ifadeleri var. Kati adli tıp raporu nedeniyle de şu aşamada ne yazık ki bahsedilen olayın bir cinsel istismar olduğu ortaya çıkmış bulunmakta. Tekirdağ Barosu olarak yürütülen soruşturma aşamasından sonra gerçekleşecek olan dava aşamasında da Tekirdağ Barosu olarak bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz."

İSTİSMARA UĞRAYAN BEBEĞİN SON DURUMU NE?

Gürün, bebeğin beyin kanaması sebebiyle hala yoğun bakımda olduğunu aktararak sözlerini şöyle sürdürdü: "Evladımızın sağlık durumuyla ilgili de kısa bir bilgi vermek gerekirse şu anda halen yoğun bakımda uyutulmaktadır. Beyin kanaması geçirmesi sebebiyle buna bağlı olarak da rahatsızlığı derindir. Ancak doktorlarından aldığımız ve savcıdan aldığımız son bilgide halen stabil olduğu yönündedir. Tüm dualarımız evladımızın sağlığına kavuşması içindir. Malkara halkına ve Tekirdağ kamuoyuna bu süreci itidalli bir şekilde yürütmeleri gerektiğini ve gereken hassasiyetin adli makamlarca titizlikle yerine getirdiğini bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Ayrıca edindiğimiz son bilgi şu anda şüpheli sayısının 5 olduğu, son bir ifade kaldığı ve üvey babanın ifadesinin bu akşam saatlerinde alınmaya başlanacağı bilgisi bizlerle paylaşıldı. Bu durumda soruşturmamızda toplam 5 şüpheli bulunmakta. Bu durumda da son şüphelinin ifadesinin alınmasından sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın buradaki görevi sona erecektir”