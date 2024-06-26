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Son dakika! TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Haziran 2024 08:59 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:22

TEM Otoyolu Bahçeşehir - Mahmutbey istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. 15 aracın birbirine girdiği kazada 5 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Bahçeşehir - Mahmutbey istikametinde 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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TRAFİK İKİ ŞERİTTEN SAĞLANIYOR 

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede trafik iki şeritten sağlanıyor.

Ekiplerin kaza yerindeki araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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