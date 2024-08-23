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Son dakika | Teröre darbe üstüne darbe! MSB duyurdu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ağustos 2024 11:54 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 12:08

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonla 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde yapıldığı öğrenildi.

Son dakika haberine göre, Mehmetçik terörü kaynağında kurutmak için operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonla 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika | Teröre darbe üstüne darbe! MSB duyurdu - 1. Resim

"CESUR, KARARLI VE MUKTEDİR!"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cesur, Kararlı ve Muktedir!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!"

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Kaynak: tgrthaber.com
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