Son dakika | Trabzon'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ocak 2025 07:14 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 07:21
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Trabzon'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Trabzon'da saat 07.02 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.3 km olarak ölçüldü. Sarsıntı vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.
Kaynak: tgrthaber.com