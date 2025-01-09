Son dakika | Trabzon'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

09 Ocak 2025 07:14 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 07:21

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Trabzon'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yağışlı ve dondurucu hava ülkeye giriş yaptı! Saatler sonra İstanbul'da, sonra tüm yurtta

Yağışlı ve dondurucu hava ülkeye giriş yaptı! Saatler sonra İstanbul'da, sonra tüm yurtta

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Trabzon​'da saat 07.02 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.3 km olarak ölçüldü. Sarsıntı vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...