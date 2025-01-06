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Son dakika | Trabzon'da deprem: Kandilli verileri açıkladı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 00:34 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 00:38
Son dakika | Trabzon&#039;da deprem: Kandilli verileri açıkladı!

Son dakika haberi: Trabzon'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünü ve ayrıntılarını açıkladı...

Karadeniz Bölgesinde bir deprem​ daha meydana geldi. Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi​ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Trabzon​'un Akçaabat​ ilçesine bağlı Yıldızlı yerleşim yerinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

KANDİLLİ DUYURDU

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremin derinliğinin 2.9 kilometre olduğu paylaşıldı. 

Son dakika | Trabzon'da deprem: Kandilli verileri açıkladı! - 1. Resim

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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