Son dakika! Trafik kazalarında bayram bilançosu ağırlaşıyor! Bakan Yerlikaya istatistikleri paylaştı

18 Haziran 2024 08:25 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 08:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin 3. günü 17 Haziran 2024 Pazartesi günü 24 saatlik sürede, meydana gelen 824 trafik kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini bin 327 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerlikaya'nı aktardığı bilgilere göre bu süreçte

375 bin 311 araç denetlendi.

23 bin 857 araca hız ve radar işlemi,

26 bin 786 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde ise toplam 22 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 43 kişi ise yaralandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımının son kısmında ise "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" duasına yer verdi.