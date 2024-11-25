Son Dakika | TSK'dan PKK'ya ağır darbe: Üç bölgede 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK​ Irak​'ın kuzeyinde yapılanan PKK​'lı teröristlere göz açtırmıyor. MSB'den gelen açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde yer alan üç bölgede 10 terörist etkisiz hale getirilirken inleri yerle bir edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.