Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son Dakika | TSK'dan PKK'ya ağır darbe: Üç bölgede 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika | TSK'dan PKK'ya ağır darbe: Üç bölgede 10 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 18:18 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 18:29

Son dakika haberine göre Irak'ta üç bölgede PKK'ya operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde inlerinin yerle bir edildiğini duyurdu. 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TSKIrak​'ın kuzeyinde yapılanan PKK​'lı teröristlere göz açtırmıyor. MSB'den gelen açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde yer alan üç bölgede 10 terörist etkisiz hale getirilirken inleri yerle bir edildi.

Son Dakika | TSK'dan PKK'ya ağır darbe: Üç bölgede 10 terörist etkisiz hale getirildi - 1. Resim

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
tskirakkuzeypkkterörist

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...