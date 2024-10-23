Son dakika | Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi TBMM tarafından 1 yıl daha uzatıldı

23 Ekim 2024 18:59 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 19:13

Son dakika haberi | Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Son dakika | MİT'ten sınır ötesine operasyon: Terörist Ahmet Baykara yakalandı! Her şeyi tek tek itiraf etti

Son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri​'nin Lübnan​'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılması için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı​ tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

5 GÜN ÖNCE MECLİSE GELMİŞTİ!

Lübnan'da bulunan BM Geçici Görev Gücü'ne TSK'nın verdiği desteğin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM​ Başkanlığına 5 gün önce sunulmuştu.

Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği ifade edilen tezkerede, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerek kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.