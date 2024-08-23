Son dakika | Türkiye ile Rusya ortak devriyeye kararı! Barış Pınarı'nda icra edilecek 

23 Ağustos 2024 17:42 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:54

Rusya'da mahkumlar hapishaneyi ele geçirdi: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da mahkumlar hapishaneyi ele geçirdi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre, Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde ortak devriye kaldığı yerden devam edecek. MSB'den yapılan açıklamada bugün başlayan ortak devriye 1 yıl aradan sonra devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya Federasyonu (RF) ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG Terör Örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla Birleşik Kara Devriyesi (BKD) faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır." denildi.

GÜVENLİK NEDENİYLE DURMUŞTU

MSB'den yapılan açıklamada 2023 tarihinde durdurulduğu hatırlatılarak, "Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde icra edilen ve 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesine bugün yeniden başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.