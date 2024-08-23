Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Türkiye ile Rusya ortak devriyeye kararı! Barış Pınarı'nda icra edilecek 

Son dakika | Türkiye ile Rusya ortak devriyeye kararı! Barış Pınarı'nda icra edilecek 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ağustos 2024 17:42 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:54
Son dakika | Türkiye ile Rusya ortak devriyeye kararı! Barış Pınarı&#039;nda icra edilecek 

Son dakika haberi: Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Birleşik Kara Devriyesi bugünden itibaren devam edecek. MSB'den yapılan açıklamada ortak devriyenin güvenlik nedeniyle 5 Ekim 2023'te durdurulduğu hatırlatıldı. 

Son dakika haberine göre, Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde ortak devriye kaldığı yerden devam edecek. MSB'den yapılan açıklamada bugün başlayan ortak devriye 1 yıl aradan sonra devam edecek. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya Federasyonu (RF) ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG Terör Örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla Birleşik Kara Devriyesi (BKD) faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır." denildi. 

Son dakika | Türkiye ile Rusya ortak devriyeye kararı! Barış Pınarı'nda icra edilecek  - 1. Resim

GÜVENLİK NEDENİYLE DURMUŞTU

MSB'den yapılan açıklamada 2023 tarihinde durdurulduğu hatırlatılarak, "Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde icra edilen ve 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesine bugün yeniden başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...