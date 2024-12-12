Son dakika | Türkiye'den Şam Büyükelçiliğine atama! Suriye ile diplomatik ilişkilerde ilk adım

12 Aralık 2024 22:30 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 23:01

Son dakika: Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi

Suriye​'de Beşşar Esad​ rejiminin son bulmasının ardından diplomatik ilişkiler​ canlandırılıyor. Son dakika haberine göre Şam Büyükelçiliğine Burhan Köroğlu geçici maslahatgüzar olarak atandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin Nuakşot Büyükelçisi.Köroğlu’nun Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu’na yeni görevini resmi olarak tebliğ etti.

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN FAALİYETLERİ 2012'DE ASKIYA ALINMIŞTI

Türk Büyükelçiliği, Suriye rejiminin barışçıl göstericilere yönelik şiddet eylemlerini başlattığı dönemde faaliyetlerine bir süre daha devam etmişti. Ancak artan şiddet olayları nedeniyle 26 Mart 2012 tarihinde günlük faaliyetler durdurulmuş ve büyükelçilik çalışanları ile aileleri Türkiye’ye dönmüştü.

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

BURHAN KÖROĞLU KİMDİR?

Büyükelçi Burhan Köroğlu, 1962 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdikten sonra, Ürdün Üniversitesinde Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi'nde İslam Felsefesi alanında Doktora Öğrenimini tamamlamıştır.

Sırasıyla Marmara Üniversitesi, Middlebury College (ABD), Ürdün Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra son olarak Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde profesör olarak görev yapmıştır. Farklı tarihlerde Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı ve Katar’da bulunan Elcezire Araştırma Merkezi Uzman Araştırmacı görevlerinde bulunmuştur. Bir dönem Elcezire Türk Televizyonu Yönetim kurulu başkanlığı yapan Burhan Köroğlu’nun İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi, Türk-Arap İlişkileri alanlarında yayınlanmış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif ve tercüme eserleri vardır.

14.11.2023 tarihli ve 2023/497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Köroğlu; 15 Aralık 2023 tarihinde görevine başlamıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Burhan Köroğlu, İngilizce ve Arapça bilmektedir.