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Son dakika | TUSAŞ saldırısı soruşturmasında yeni gelişme!

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ekim 2024 16:00 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 16:28

Son dakika haberi: TUSAŞ saldırısının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Saldırının hemen sonrasında görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ​​) Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesindeki tesislerine dün PKK​'lı teröristler tarafından bir saldırı​ gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı iki terörist öldü. Teröristlerin tesis içine yüksek miktarda patlayıcı getirdikleri ve özel harekat operasyonu sırasında kendilerini patlattıkları aktarıldı.

5 vatandaşımızın şehit olduğu saldırıyla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildi. Başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 

Son dakika | TUSAŞ saldırısı soruşturmasında yeni gelişme! - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TUSAŞ saldırısının hemen ardından görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zengin, "Bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması, terörün propagandasının yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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