Son dakika | TUSAŞ saldırısını üstlenen terör örgütü belli oldu

25 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:55

Son dakika haberi: Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını PKK'nın bir kanadı üstlendi. Terör örgütününün gizli hücre yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

TSK ve MİT bombaladı, PKK'da çözülme hızlandı: 3 terörist teslim oldu

TSK ve MİT bombaladı, PKK'da çözülme hızlandı: 3 terörist teslim oldu

Ankara​'da TUSAŞ​'a yapılan terör saldırısı sonrası Türkiye, PKK​ hedeflerini yerle bir etti, hain terör örgütünden açıklama geldi. Terör örgütü PKK’nın silahlı kanadı HPG, Ankara TUSAŞ saldırısını üstlendi. Saldırının terör örgütünün sözde gizli hücre yapılanması içinde faaliyet yürüten 'Ölümsüzler Taburu'nca gerçekleştirildiği ifade edildi.

PKK'YA BAĞLI TERÖR ÖRGÜTÜNDEN AÇIKLAMA

PKK'ye bağlı terör örgütü Halk Savunma Merkezi (HSM) tarafından yapılan açıklamada “Ankara’da bulunan TUSAŞ yerleşkesine dönük gerçekleşen fedai eylem, Ölümsüzler Taburu’nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır” denildi. Saldırıyı düzenleyenlerin Mine Sevjîn Alçiçek (Asya Ali) ve Ali Örek (Rojger Hêlîn) olduğu açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SIZMA HAREKETİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliğinin tespit edildiğini belirterek "Her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti" açıklaması yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün TUSAŞ saldırısına ilişkin Rusya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu terör saldırısının Suriye'den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

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