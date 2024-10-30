Son dakika | TUSAŞ yaralılarıyla ilgili son durum! Bakan Memişoğlu açıkladı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Memişoğlu, yaralıların durumunun iyi olduğunu ve tedavilerinin devam ettiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında yaralananların son durumu hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, yaralı vatandaşlarımızdan durumu kritik olan kişinin tedavisinin iyiye gittiğini ve bilincinin açık olduğunu aktardı.
"İNŞALLAH HEPSİNİ TABURCU EDECEĞİZ"
Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan hastamızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık, inşallah hepsini taburcu edeceğiz. Yeniden başsağlığı diliyorum. Bütün şehit ailelerimize sabırlar diliyorum"