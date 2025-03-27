Son dakika | Tutuklu gazeteciler tahliye edildi

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'daki eylemlere ilişkin 7 gazeteci tutuklanmıştı. Mahkeme itirazları kabul etti ve gazetecilerin tahliyesine karar verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında; Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklanması sonrası Saraçhane'de gösteriler başlamıştı..
Gösterileri takip eden 7 gazeteci, gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı. Gazetecilerin tutukluluklarına yapılan itiraz kabul edildi. Mahkeme gazetecilerin tahliyesine karar verdi.
Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin tutuklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazeteciler ile ilgili olarak arkadaşlar söyledi bana, onların durumlarını bir soralım, araştıralım. Mağduriyet söz konusu olmasın. 'Gazeteciyim' diyerek şiddet eylemlerine karışmış ve orada provokasyona yönelik bir girişim olmuşsa ki o da değil, gazetecilik faaliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım” ifadelerini kullanmıştı.