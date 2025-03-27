Son dakika | Tutuklu gazeteciler tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında; Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklanması sonrası Saraçhane'de gösteriler başlamıştı..

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Gösterileri takip eden 7 gazeteci, gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı. Gazetecilerin tutukluluklarına yapılan itiraz kabul edildi. Mahkeme gazetecilerin tahliyesine karar verdi.

BAKAN TUNÇ: MAĞDURİYET SÖZ KONUSU OLMASIN

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin tutuklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazeteciler ile ilgili olarak arkadaşlar söyledi bana, onların durumlarını bir soralım, araştıralım. Mağduriyet söz konusu olmasın. 'Gazeteciyim' diyerek şiddet eylemlerine karışmış ve orada provokasyona yönelik bir girişim olmuşsa ki o da değil, gazetecilik faaliyeti olmaz. Ama durumlarına bir baktıralım” ifadelerini kullanmıştı.