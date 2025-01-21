Son dakika | Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı: Savcılık ifadesi ortaya çıktı

21 Ocak 2025 20:33 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 21:12

Son dakika haberine göre tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında tutuklama kararı verildi. Özdağ, sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında yabancı uyrukluları hedef alarak halkı kışkırttığı, Kayseri’deki toplumsal olaylara zemin hazırladığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği suçlamalarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Özdağ ilk ifadesinde kullandığı ifadelerle ilgili kendini savundu. İşte detaylar...

Zafer Partisi​ Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklandı. Özdağ'ın isnat edilen suçlamaları reddettiği öğrenilirken ilk ifadesi de ortaya çıktı. Özdağ'ın Metris Cezaevi'ne götürüleceği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE KONUŞMALARIYLA SUÇLANDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklama​ talebine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sevk yazısında çarpıcı detaylara yer verildi. Yazıda, Özdağ’ın sosyal medya paylaşımlarının ve konuşmalarının halkı kışkırtıcı nitelikte olduğu ifade edildi.

11 SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İNCELENDİ

Savcılık, Özdağ’ın sosyal medya hesaplarında yaptığı 11 paylaşımın incelendiğini ve bu paylaşımların yabancı uyruklu ve mülteci konumundaki kişilere yönelik tahrik edici ifadeler içerdiğini belirtti. Ayrıca, bu paylaşımlar ve açıklamaların, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından benzer mahiyette birçok olayla ilişkilendirildiği aktarıldı.

KAYSERİ'DEKİ TOPLUMSAL OLAYLARLA BAĞLANTI

Sevk yazısında, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. Rapora göre, 30 Haziran - 7 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleşen protesto eylemlerine yaklaşık 15 bin 100 kişi katıldı. Olaylar sırasında 263 ev ve işyeri ile 166 araç zarar gördü. Ayrıca, 25 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı belirtildi.

Yazıda, olaylara katılan kişilerin, Zafer Partisi üyeleri ve partiye müzahir şahısların sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlardan etkilendiği ifade edildi. Bu paylaşımların toplumsal olaylara yön vermede etkili olduğu vurgulandı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET​ VE KIŞKIRTICI SÖYLEMLER

Sevk yazısında, Ümit Özdağ’ın 19 Ocak’ta partisinin toplantısında Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve bu beyanların da tespit edildiği kaydedildi. Özdağ’ın eylemlerinin süreklilik ve yoğunluk arz ettiğine dikkat çekilerek, işlediği suç nedeniyle üst sınırdan ceza verilmesi gerektiği ifade edildi.

ÖZDAĞ SUÇ UNSURU BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN KONUŞMASINI SAVUNDU

Ümit Özdağ, savcılık ifadesinde 19 Ocak’ta yaptığı konuşmanın mantıksal eleştirilerden ibaret olduğunu ve bu ifadelerin "Cumhurbaşkanına hakaret" kapsamına girmediğini savundu. Özdağ, kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımların da yalnızca sığınmacı meselesine dikkat çekme amacı taşıdığını ifade etti.

“Zafer Partisi’nin politikası uluslararası hukuk çerçevesinde sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlamaktır” diyen Özdağ, Kayseri’de yaşanan olaylara ilişkin paylaşımlarında da halkı sağduyuya davet ettiğini belirtti. Özdağ, “Halkı provoke edenlere karşı uyardım. Polis ve devletin yanında yer aldım. Zafer Partisi mensuplarının olaylarla bağlantısı olduğuna dair bir delil bulunmamaktadır” dedi.

KAYSERİ OLAYLARI VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Özdağ, Kayseri’de Suriyeli bir grup ile Türk vatandaşları arasında yaşanan gerginlikler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara da savunmasında yer verdi. “Sosyal medyada provokatif hesaplara karşı halkı sağduyulu olmaya çağırdım ve olayların büyümemesi için çağrılar yaptım” ifadelerini kullanan Özdağ, bölgede olayların yatışması için genel başkan yardımcılarını da görevlendirdiğini vurguladı.

SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı açıklamada, Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiğini duyurdu. Başsavcılık, olaylarda Zafer Partisi liderinin provokatif tutum sergilediğini öne sürdü.

Sözcü Gazetesi Özdağ'ın savcılıkta yaptığı açıklamayı yayımladı. Şu ifadeler yer aldı:

-19 Ocak 2025 tarihindeki konuşma içeriğinde Recep Tayyip Erdoğan'a atfen sözler söylendi, Erdoğan'ın başbakanlığı ile ilgilidir. Bu mantıksal eleştiri mahiyetindeki ifadelerin 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' suçunu oluşturması mümkün değildir. Kullandığım X hesabı tamamen şahsıma ait olup, yalnızca tarafımdan kullanılmaktadır.

-Hesap üzerinden yapılan tüm paylaşımlar kısmından gerçekleştirilmiştir. Kayseri'de yaşanan olaylarda, bir Suriyeli genç, bir Suriyeli kadının tacizi yaşandı. Olay yerine gelen polis tacizciyi tutuklamak istemiş, ancak Suriyelinin ailesi ve çevredeki diğer Suriyeliler polise direnmiştir.

-Bunun üzerine Güneydoğu Anadolu'dan Kayseri'ye göç etmiş olanı, polis desteği için ortaya çıkan ve olaylar büyümüştü. Olayların duyulmamasıyla, Kayseri'nin farklı mahallelerinden insanlar olay yerine taşındı.

-Olayların başladığı gün, provokasyon yapan bir sosyal medya hesabına, 'Yanlış diyebilmek için açık adını buraya yazacaksın. Kayseri'ye gideceksin. Oradan sokaktan fotoğraf paylaşacaksın. Böyle sahte isimlerle sosyal medyadan Türk Milletini çağıracaksınız.

-Halk tepki gösterdi, bu yol ile kimse yollanmadı, sadece ülke emperyalizminin istediği gibi durduruldu. Suriyelileri, Afganları yollamak oyunu Zafer Partisi'ne vereceksin ve hukuk içinde gidecekler.

-Sevgili Kayserililer, polis bizim, devletimiz, ülke bizim. Şehrinize sahip olduğunuz çıktınız, artık evinize gidin. Bilinçli bilinçsiz tahrikçilere izin vermeyin' verdim. Aynı gün saat 00:41 ve 22:56'da Kayseri halkının evlerine dönmeye davet edilmeyen ve ayrılanlardan korunma ilanlarının alınması önerilen iki ayrı paylaşımda bulundum.

-Ayrıca ertesi gün 3 genel başkan yardımcımızı bölgeye göndererek, Zafer Partisi olaylarına katılmasını sağladım. Olaylara ilişkin raporlarda, Zafer Partisi mensuplarının bu olaylarında yer alan bilgilere ilişkin herhangi bir delil bulunmamaktadır.

-Sonuç olarak, üzerime atılımlı 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme' suçlarının yasal unsurları oluşmamıştır. Zafer Partisi ve şahsım, sığınmacıların ülkelerine dönüşlerini uluslararası ve ulusal hukuk çerçeveleri ile desteklemektedir. Hakkımda takipsizlik bildirimini talep ediyorum.