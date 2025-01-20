Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltı kararına tepki! Peş peşe paylaşımlar geldi

20 Ocak 2025 21:13 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 21:20

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasında Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirildi. Çağlayan Adliyesi'nde ifadesi alınması beklenen Özdağ için siyasilerden peş peşe paylaşımlar geldi.

Cumhurbaşkanına hakaretten hakkında soruşturma​ başlatılan Zafer Partisi​ Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara​'da yemek yediği lokantada gözaltına alındı. Ümit Özdağ'ın Çağlayan Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi.

Özdağ'ın gözaltı kararı sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. İşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve diğer siyasilerin attığı mesajlar:

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL

Özdağ'ın gözaltı kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Geneş Başkanı Özgür Özel, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır. Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir. Aralarındaki çelişki ne olursa olsun bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir. Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir.

Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum: Siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin.

İstanbul'a getirildiğini öğrendiğimiz Sn. Genel Başkanı ziyaret etmek ve sürece eşlik etmek üzere Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat tarafımdan görevlendirilmiştir" dedi.

İYİ PARTİ LİDERİ MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

"Yargı cambazlıklarını, siyaset düzenbazlıklarını, medya hokkabazlıklarını; Fitneni, fesadını, tuzaklarını ve bütün bu alçaklıklarını suratına çarpacağız Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile... Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun düzen, yaşasın Büyük Türk Milleti! Ümit Özdağ."

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz."

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından derin bir endişe kaynağıdır. Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin. Bu tür uygulamaların sürekli hale gelmesi yargıya olan güveni zedeliyor. Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasetin aracı olduğu algısını güçlendirecek tüm uygulamalardan vazgeçilmelidir."

MEMELEKET PARTİSİ LİDERİ MUHARREM İNCE

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınması kabul edilemez. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde; partiyi devlet, devleti parti konumuna getirdin. Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun. Ekonomiyi batırdın ve başarısız oldukça sertleşiyorsun. Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye’yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan."