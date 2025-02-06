Son dakika | Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti iddiası! Eşinden açıklama geldi

06 Şubat 2025 14:36 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:43

Son dakika haberi 1980'li yıllarda dünyanın en zenginleri arasında yer alan, bir süredir de yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir'in hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Asil Nadir'in eşi Neriman Nur acil kan bağışı ve dua çağrısında bulunarak ünlü iş adamının ölüm haberini yalanladı.

Bir zamanlar Türkiye'nin en zengin iş adamıydı: İflas etti! Şimdi devlet hastanesinde tedavi oluyor

Bir zamanlar Türkiye'nin en zengin iş adamıydı: İflas etti! Şimdi devlet hastanesinde tedavi oluyor

Son dakika haberine göre bir süredir tedavi gören ünlü iş insanı 83 yaşındaki Asil Nadir, hayatını kaybettiği iddia edildi. Nadir'in vefat iddialarını Kıbrıs Gazetesi yazarı Ahmet Tolgay duyurdu. Tolgay paylaşımında, "Bir Kıbrıs Türk efsanesini, Asil Nadir'i yitirdik. Şu anda sözün bittiği yerdeyim. Toparlanma çabasındayım!..." ifadelerini kullandı.

EŞİNİN PAYLAŞIMLARI KAFA KARIŞTIRDI

Asil Nadir'in eşi Neriman Nur, Asil Nadir için önce acil kan bağışı çağrısı yaptı, ardından paylaşımlarını sildi.

Ünlü iş adamının tedavi gördüğü Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı ise Nadir’in yoğun bakımda bulunduğunu ve durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Kalbi duran Nadir'in, yapılan müdahale ile yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.

ASİL NADİR HASTALIĞI NEYDİ?

Solunum yollarında yaşadığı sorun nedeniyle son dönemde sıklıkla hastaneye başvurmak zorunda kalan Asil Nadir yaşam mücadelesini kaybetti.

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir 1941'de Kıbrıs Lefke'de doğdu. Asil Nadir, İrfan ve Safiye Nadir'in oğlu olarak 1 Mayıs 1941 tarihinde Lefke'de doğdu. Babası İrfan Nadir 1950'li yıllara kadar Kıbrıs'ta polislik yapıyordu. Daha sonra babası polislik görevinden ayrıldı ve Mağusa'ya yerleştiler.

Nadir çocukluğunda Mağusa'nın Maraş bölgesinde gazete satışı yapıyordu. Babası daha sonra KKTC'de İngiltere'den getirttiği otobüsler ile buradaki ilk otobüs şirketini kurmuştur.

1955’te yaşanan EOKA saldırılarının ardından ailesi 1963 yılında İngiltere'ye taşındı. Asil Nadir'i ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne öğrenim görmesi amacıyla gönderildi. Üniversite hayatını yarıda bırakarak babasının gözetimi altında iş hayatına atılan Nadir, Üniversiteyi ise 1980 yılından sonra tamamlamıştır.

Aile Londra'ya yerleştikten sonra perakendecilikte sektöründe yer alan Wear Well isimli şirketi satın aldı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından Lefkoşa'ya dönerek tekstil işi yapmaya başladı.

1985 tarihinde Manisa’da Vestel Elektronik şirketini, Turgut Özal'ın katıldığı bir törenle açıldı. 1988 yılında Pizza Hut'ın Türkiye'deki ilk şubesini Ataköy Galeria'da açan Nadir, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın tavsiyesi ile Günaydın isimli gazeteyi Haldun Simavi'den 44 milyon Türk lirası ve 5 milyon sterlin karşılığında satın alarak medya işine girdi.

Gelişim dergi grubunu satın almasının ardından yine bu yıllarda Nadir, KKTC'de de bazı medya organlarını satın aldı. 1990 yılında Sunday Times isimli gazete tarafından yayınlanan zenginler listesinde kimi kaynaklara göre 36'ncı kimi kaynaklara göre ise 11'inci sırada bulunuyordu.

KKTC’nin en büyük medya kuruluşu Kıbrıs gazetesi ile televizyonunun sahibi ünlü iş insanı Asil Nadir’in geçmiş evliliğinden 5 çocuğu bulunuyor. Asil Nadir'in ikinci eşi Nur Nadir'den de 2 çocuğu bulunuyor.

Asil Nadir 1941’de Lefke’de dünyaya geldi. Ailesi, 1961 yılında Londra’ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi.

1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı.

Türkiye’de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993’te KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013’te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi.