Son dakika | Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

22 Ocak 2025 16:48 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:01

Son dakika haberi: İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan inşaat sahasında yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.