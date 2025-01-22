Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Son dakika | Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ocak 2025 16:48 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:01

Son dakika haberi: İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan inşaat sahasında yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Üsküdar’da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye​ ekibi sevk edildi. Dumanlar kısa sürede gökyüzünü kaplarken yangına ilişkin görüntüler geldi.

Yangın​ sonucu 3 konteyner​ tamamen yandı. İtfaiye ekipleri, diğer konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika | Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın - 1. Resim

Son dakika haberinin detayları geliyor...

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
yangınÜsküdarişçilerkonteyneritfaiye

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...