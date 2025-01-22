Son dakika | Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ocak 2025 16:48 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:01
Son dakika haberi: İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Burhaniye Kazım Karabekir Sokak'ta bulunan inşaat sahasında yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.
Üsküdar’da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar kısa sürede gökyüzünü kaplarken yangına ilişkin görüntüler geldi.
Yangın sonucu 3 konteyner tamamen yandı. İtfaiye ekipleri, diğer konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com