Otel faciasının görgü tanıklarının sözleri şoke etti: "Yangın alarmı yoktu"

22 Ocak 2025 14:46 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:48

Bolu Kartalkaya'daki otel faciasında saniyelerle kurtulan bir vatandaşın söyledikleri hayretler içerisinde bıraktı. Bağırma sesleriyle uykudan uyandıklarını belirten Hülya Karadağ, "Çocukların bağırış sesleri duyuluyordu. Yangın alarmı yoktu. Yangın alarmı olsaydı insanlar daha tedbirli hareket ederdi" dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak​ Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangın​ yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınabildi. Tamamen küle dönen otelde 76 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır olmak üzere 51 kişi yaralandı. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise 9 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde AFAD ve uzman ekipler otelde kriminal incelemelere başladı. Bu sırada eşyalarını kontrol etmek için otel çevresine gelen Karadağ​ ailesi, yaşananları paylaştı.

"DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA YÜRÜNECEK GİBİ DEĞİLDİ"

2 çocuğu ve annesi Hülya Karadağ ile sömestr tatiline gelen Emine Nur Karadağ, "Çok kötü ve korkutucuydu. Ben bir kadının, 'Yangın var' sesine uyandım. Odadan dışarıya çıktığımda her yer dumandı. Sonra odaya geri döndüm çocukların üzerlerini giydirdim. Dışarı çıktığımızda yürünecek gibi değildi. Sonra tekrar odaya girip, camdan çatıya çıktık. Çatıdan da çalışanların getirdiği merdivenle indik. Yangın merdiveni varmış ama ben hiç görmedim. Başımıza böyle bir şey geleceğini düşünmediğimiz için yerini sormamıştık. Yangın merdivenine de o dumanda gidilebilir miydi? Onu da bilmiyorum. Odadaki eşyalarımız duruyordur diye düşünüyorum sadece duman geldi ancak aşağıdaki kayak malzemelerimiz yandı" dedi.

"ODAYA GİRDİK CAMA ÇIKTIK, İNSANLARA BAĞIRDIK"

Otelde yangın alarmının olmadığını dile getiren Hülya Karadağ, "Uyuyorduk. Uykumuzdan bağırma sesleriyle uyandık. Kapıyı açtık, ‘Ne oluyor acaba?’ diye. Birisi 'Yangın var' diye bağırdı. Sonra toparlandık. İlk etapta çok fazla duman yoktu. İçeride hemen ıslak havlularla ağzımızı kapattık. O duman hemen nasıl çoğaldı anlayamadık. Odada 4 kişiydik, yan oda da bir arkadaşımız vardı. Baktık ileriye gidemiyoruz. Odaya girdik, cama çıktık. İnsanlara bağırdık, ‘Atlayabilir miyiz?’ diye. Onlarda sağ olsun merdiven getirdiler. Oradan da aşağıya indik. Yangın merdivenini bulmamız mümkün değildi. İki oda ileriye gidemedik. Nefesimiz kesildi. Çoluk çocuk bağırış sesleri vardı. Yangın alarmı yoktu. Yangın alarmı olsaydı insanlar daha tedbirli hareket ederdi" diye konuştu.