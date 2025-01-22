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Otel yangını faciası yürekleri dağladı: Türk Devletleri Teşkilatı da bayraklarını yarıya indirdi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Ocak 2025 13:14 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 13:25

Bolu'nun Kartalkaya ilçesindeki otel yangını faciasında 76 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 1 gün süreyle milli yas ilan edildi. Türkiye'nin yüreğini dağlayan acı olay nedeniyle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) da bayrakları yarıya indirdi.

Türkiye​'yi hüzne boğan Kartalkaya otel faciasında 76 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 1 gün süreyle milli yas​ ilan edildi. Türkiye'de yarıya inen bayraklara Türk Devletleri Teşkilatı Sekreteyası da dahil oldu. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryası, Kartalkaya otel yangını faciasında hayatını kaybedenler için ilan edilen milli yas nedeniyle bayraklarını yarıya indirdi.

''DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ''

TDT, Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye açıklaması yaptı. Türkiye halkıyla derin bir dayanışma içinde olunduğu ve bu zorlu dönemde halkın acısının yürekten paylaşıldığı belirtilen açıklamada, trajik yangının ardından ilan edilen milli yas sebebiyle sekretaryadaki bayrakların yarıya indirildiği kaydedildi.

Otel yangını faciası yürekleri dağladı: Türk Devletleri Teşkilatı da bayraklarını yarıya indirdi - 1. Resim

Açıklamada, "Bu acı olay nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor ve bu trajediden etkilenen herkese sabır ve güç diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'deki birçok yabancı misyon temsilciliğinde de milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye yasta: Otel yangının ardından bayraklar yarıya indi! - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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