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Kartalkaya'da yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor! Diş hekimi aile ve iki kızları hayatını kaybetti

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 22:26 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 22:32

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında ölenlerin kimlikleri ortaya çıkmaya başladı. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 76 kişinin öldüğünü duyurdu. Sömestir tatili dolayısıyla pek çok ailenin çocuklarıyla oteli tercih ettiği öğrenildi. İşte ölenlerin kimlikleri...

Bolu Kartalkaya’daki otel  yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmaya başladı. Faciada diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray, eşi Erhan Tüzgiray ve çocukları Defne ile Demir’in de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşayan 4 kişilik ailenin trajik kaybı, derin üzüntü oluşturdu.

Kartalkaya'da yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor! Diş hekimi aile ve iki kızları hayatını kaybetti - 1. Resim

DİŞ HEKİMİ AİLE VE İKİ KIZI YANGINDA CAN VERDİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray (41), eşi diş hekimi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne (11) ile Demir Tüzgiray’ın (8) Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Büyük bir trajediye yol açan yangında yaşamını yitiren ailenin cenazeleri, yarın öğle namazının ardından Bademli Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bademli Mezarlığı’na defnedilecek.

Kartalkaya'da yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor! Diş hekimi aile ve iki kızları hayatını kaybetti - 2. Resim

Yangın faciasında toplam 76 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Felaket olay sebebiyle milli yas ilan edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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