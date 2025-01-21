Kartalkaya'da yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor! Diş hekimi aile ve iki kızları hayatını kaybetti
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında ölenlerin kimlikleri ortaya çıkmaya başladı. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 76 kişinin öldüğünü duyurdu. Sömestir tatili dolayısıyla pek çok ailenin çocuklarıyla oteli tercih ettiği öğrenildi. İşte ölenlerin kimlikleri...
Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmaya başladı. Faciada diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray, eşi Erhan Tüzgiray ve çocukları Defne ile Demir’in de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşayan 4 kişilik ailenin trajik kaybı, derin üzüntü oluşturdu.
DİŞ HEKİMİ AİLE VE İKİ KIZI YANGINDA CAN VERDİ
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray (41), eşi diş hekimi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne (11) ile Demir Tüzgiray’ın (8) Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Büyük bir trajediye yol açan yangında yaşamını yitiren ailenin cenazeleri, yarın öğle namazının ardından Bademli Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bademli Mezarlığı’na defnedilecek.
Yangın faciasında toplam 76 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Felaket olay sebebiyle milli yas ilan edildi.