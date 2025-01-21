Kartalkaya'da yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor! Diş hekimi aile ve iki kızları hayatını kaybetti

21 Ocak 2025 22:26 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 22:32

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında ölenlerin kimlikleri ortaya çıkmaya başladı. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 76 kişinin öldüğünü duyurdu. Sömestir tatili dolayısıyla pek çok ailenin çocuklarıyla oteli tercih ettiği öğrenildi. İşte ölenlerin kimlikleri...