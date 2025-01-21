Bolu Kartalkaya'daki yangında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi: Aralarında THY çalışanı da var
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor. Otelde alevlerin arasından kurtulamayanların sayısı son dakika haberine göre 76 olarak açıklandı. Yangında aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciasında, avukat Yüksel Gültekin’in ailesinden 7 kişi yaşamını yitirdi. Yangında, Gültekin’in oğulları Bilal ve Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve üç torunu hayatını kaybetti.
Acı olayda, Zehra Sena Gültekin’in THY çalışanı, eşi Bilal Gültekin’in ise eski THY çalışanı olduğu öğrenildi. Gültekin ailesinin trajik kaybı, hem yakın çevrelerinde hem de Türkiye genelinde derin bir üzüntüye neden oldu. Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmaya devam ederken, faciadan sağ kurtulanların yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor.