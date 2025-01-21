Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bolu Kartalkaya'daki yangında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi: Aralarında THY çalışanı da var

Bolu Kartalkaya'daki yangında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi: Aralarında THY çalışanı da var

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 23:16 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 23:16

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor. Otelde alevlerin arasından kurtulamayanların sayısı son dakika haberine göre 76 olarak açıklandı. Yangında aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciasında, avukat​ Yüksel Gültekin’in ailesinden 7 kişi yaşamını yitirdi. Yangında, Gültekin’in oğulları Bilal ve Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve üç torunu hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya'daki yangında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi: Aralarında THY çalışanı da var - 1. Resim

Acı olayda, Zehra Sena Gültekin’in THY çalışanı, eşi Bilal Gültekin’in ise eski THY çalışanı olduğu öğrenildi. Gültekin ailesinin trajik kaybı, hem yakın çevrelerinde hem de Türkiye genelinde derin bir üzüntüye neden oldu. Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmaya devam ederken, faciadan sağ kurtulanların yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor.

Bolu Kartalkaya'daki yangında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi: Aralarında THY çalışanı da var - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
avukat

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...