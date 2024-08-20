Son dakika | Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu! Acı haberi MSB duyurdu

20 Ağustos 2024 16:53 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:11

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde eli kanlı terör örgütü PKK mensuplarının döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerimiz şehit olduğunu duyurdu.

TÜM MÜDAHALELERA RAĞMEN KUTARILAMADI

MSB, patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu aktardı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 03 Ağustos 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit oldu"