Son dakika | Van'da 3.2 büyüklüğünde deprem: Kandilli ilk verileri açıkladı

24 Ekim 2024 16:30 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 16:32

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Van'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar "Son deprem nerede ne zaman oldu" Van'da deprem mi oldu?" sorularını araştırmaya başladı.

Son dakika haberine göre Van​'da 3.2 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Kandilli Rasathanesi​ depremle ilgili ilk verileri açıklarken depremin 12 kilometre derinlikte yaşandığı bildirildi. Vatandaşlar yaşanan sarsıntı sonrası panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığı kaydedildi.