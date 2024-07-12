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Son dakika! Van'da deprem! Çevre illerde de hissedildi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
12 Temmuz 2024 23:27 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 00:00
Son dakika! Van&#039;da deprem! Çevre illerde de hissedildi

Son dakika haberi... Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4.4 olarak kaydedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Van Gölü kıyısında gerçekleşen sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) geçtiği son bilgilere göre, Van'ın Tuşba ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken, sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. 

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği veriler göre ise depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. 

Son dakika! Van'da deprem! Çevre illerde de hissedildi - 1. Resim

VALİDEN İLK AÇIKLAMA 

Van'da meydana gelen depremin ardından Vali Ozan Balcı'dan açıklama geldi. X hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Balcı, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını ancak taramaların devam ettiğini açıkladı.

Balcı şu ifadeleri kullandı:

"23.19'da ilimiz Tuşba ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır.

Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor."

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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