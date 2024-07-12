Son dakika! Van'da deprem! Çevre illerde de hissedildi

12 Temmuz 2024 23:27 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 00:00

Deprem bölgesinde kira fiyatları uçtu: Kent genelinde acil 6 bin konut ihtiyacı var!

Deprem bölgesinde kira fiyatları uçtu: Kent genelinde acil 6 bin konut ihtiyacı var!

Murat Kurum: Depremzedelere her ay 25-30 bin konutu teslim edeceğiz

Murat Kurum: Depremzedelere her ay 25-30 bin konutu teslim edeceğiz

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) geçtiği son bilgilere göre, Van'ın Tuşba ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken, sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği veriler göre ise depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Van'da meydana gelen depremin ardından Vali Ozan Balcı'dan açıklama geldi. X hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Balcı, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını ancak taramaların devam ettiğini açıkladı.

Balcı şu ifadeleri kullandı:

"23.19'da ilimiz Tuşba ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır.

Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor."

AFAD SON DEPREMLER