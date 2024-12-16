Son dakika | Van'da deprem! Kandilli Rasathanesi büyüklüğü açıkladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 18:25 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 18:39
Son dakika haberi: Van'ın Saray ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi 18:10'da meydana gelen depremin yerin 5 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Son dakika haberine göre, Van'ın Saray ilçesinde 3.5 deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşımda saat 18:10'da meydana gelen deprem yerin 5 kilometre altında ve 3.5 büyüklüğünde oldu.
Deprem sonrası yetkililerden henüz olumsuz bir açıklama yapılmadı.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Haberin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com