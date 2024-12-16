Son dakika | Van'da deprem! Kandilli Rasathanesi büyüklüğü açıkladı

16 Aralık 2024 18:25 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 18:39

Son dakika haberi: Van'ın Saray ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi 18:10'da meydana gelen depremin yerin 5 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Son dakika haberine göre, Van​'ın Saray​ ilçesinde 3.5 deprem​ meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşımda saat 18:10'da meydana gelen deprem yerin 5 kilometre altında ve 3.5 büyüklüğünde oldu.

Deprem sonrası yetkililerden henüz olumsuz bir açıklama yapılmadı.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

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