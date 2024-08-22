Son dakika | Van'da deprem oldu! Kandilli duyurdu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 15:27 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:33
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Van'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Van'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'nin her yerinden peş peşe depremler haberleri geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Van'da saat 15.19'da bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1,5 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com