Son dakika | Van'da deprem oldu! Kandilli duyurdu

22 Ağustos 2024 15:27 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:33

Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli ilk veriler paylaştı

Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli ilk veriler paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Van'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'nin her yerinden peş peşe depremler haberleri geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Van'da saat 15.19'da bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1,5 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...