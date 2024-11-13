Son dakika | Yasa dışı bahis soruşturması derinleşti! İbrahim Yılmaz'ın hesabı kapatıldı, 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı 

13 Kasım 2024 18:22 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 18:48

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Tutuklanan fenomen İbrahim Yılmaz'ın 19 milyon takipçili hesabına da erişim engeli getirildi.

İbrahim Yılmaz insanları nasıl dolandırdığını bir bir anlatmış! Yasa dışı bahis reklamı operasyonunda tutuklandı!

İbrahim Yılmaz insanları nasıl dolandırdığını bir bir anlatmış! Yasa dışı bahis reklamı operasyonunda tutuklandı!

Son dakika haberine göre, günler önce başlayan yasa dışı bahis soruşturmasında 6 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan, Batuhan Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Cenk Pekkan ve Ünal Orhan hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İBRAHİM YILMAZ'IN HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ile birlikte gözaltına alınan ve daha sonra tutuklama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın 19 milyon takipçili Instagram hesabına da erişim engeli getirildi.

DÜN DE BAZI HESAPLARA KAPATILMIŞTI!

Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına dün de erişim engeli getirilmesini talep etmişti. Savcılığın talebini hakimlik değerlendirdi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Buna göre; Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ile Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişim yasağı kararı getirilmişti.