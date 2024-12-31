Son dakika | Yeni yıl öncesi Denizli'de deprem!
Son dakika haberi: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Denizli'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu...
Son dakika haberine göre, Denizli Irlıganlı'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin derinliğini 1 kilometre olarak duyurdu.
KISA SÜRELİ KORKUYA NEDEN OLDU
Deprem, Denizli ve çevre yerleşim yerlerinde de kısa süreli hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar korku ve panik yaşadı.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.