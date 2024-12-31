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Son dakika | Yeni yıl öncesi Denizli'de deprem!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
31 Aralık 2024 22:11 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 22:33
Son dakika | Yeni yıl öncesi Denizli&#039;de deprem!

Son dakika haberi: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Denizli'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu...

Son dakika haberine göre, Denizli​ Irlıganlı'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Boğaziçi ÜniversitesiKandilli Rasathanesi​ ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin derinliğini 1 kilometre olarak duyurdu.

KISA SÜRELİ KORKUYA NEDEN OLDU

Deprem, Denizli ve çevre yerleşim yerlerinde de kısa süreli hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar korku ve panik yaşadı. 

Son dakika | Yeni yıl öncesi Denizli'de korkutan deprem! - 1. Resim

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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